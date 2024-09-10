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        Gaziantep FK, golcü Okereke'yi renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:48 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:48
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        Gaziantep FK, golcü Okereke'yi renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, forvet oyuncusu David Okereke'yi kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Cremonese takımında forma giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusunun transfer edildiği aktarıldı.

        Golcü oyuncunun bonservisinin satın alma opsiyonuyla kiralandığı aktarılan açıklamada Okereke'nin kulüp başkanı Memik Yılmaz ve başkan yardımcısı İbrahim Dicle ile futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın da katıldığı törende sözleşme imzaladığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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