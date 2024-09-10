Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Uğur Şireci, Mustafa Kara ile İskender Kaplan da izledi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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