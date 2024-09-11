Gastronomi şehrinin kültürü GastroAntep Kültür Yolu Festivali'yle dünyaya açılacak

Gastronomi şehri Gaziantep'te, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek birçok etkinlik ve yarışmalarla kentin kültürü dünyaya tanıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca 14-22 Eylül'de gerçekleştirilecek festivale, Yunanistan, İspanya, Belçika ve İtalya gibi ülkelerden Michelin yıldızlı şefler katılacak.

Yerli ve yabancı şeflerin düzenleyeceği workshop ve etkinliklerle şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapılacak.

Organizasyonda birçok panel, söyleşi, tiyatro, gezi, sergi ve konser yer alacak.

Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler hem şehrin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak. Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak. Festival Park alanında düzenlenecek etkinlikte ziyaretçilere yöresel lezzetler ikram edilecek. Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden Doç. Dr. Oya Özkanlı, AA muhabirine, festivalin bölgeye önemli katkılarının olduğunu söyledi.

Misafirlerin kentin kültürünü de tanıma fırsatı bulduğunu dile getiren Özkanlı, şunları kaydetti: "Festival yaklaşık 10 yıldır yapılıyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan festivalin şehrimize ve ülkemize katkısı çok fazla. Belli kültürlerin inceliklerini dünyanın her yerinden gelen insanlara tanıtmış oluyoruz. Gastronomi yeme ve içme bilimi. Bu bilimin de hem sosyal hem de akademik içeriği var. Akademik içeriği eğitimle yapılıyor. Bu eğitimi bilmeyen öğrenciler için aşina olunmasını sağlıyor. Öğrenciler ve halk televizyondan gördükleri çalışmaları burada deneyimlemiş oluyorlar."