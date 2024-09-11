Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kızını silahla öldürdü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını silahla vurarak öldürdü.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını silahla vurarak öldürdü.
İlçeye bağlı Şatırhüyük Mahallesi'nde İsmail R. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. (32) ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail R. tabancayla kızına ateş etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Hatice R'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, İsmail R'yi suç aleti silahla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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