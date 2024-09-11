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        Araban'daki Altıntaş Köprüsü yeniden inşa edilecek

        Gaziantep'in Araban ilçesinde 50 kadar kırsal mahalleye ulaşım sağlayan Altıntaş Köprüsü yenilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:08
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        Araban'daki Altıntaş Köprüsü yeniden inşa edilecek
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde 50 kadar kırsal mahalleye ulaşım sağlayan Altıntaş Köprüsü yenilenecek.

        Araban ve Yavuzeli ilçelerinde 50'ye yakın kırsal mahalleye ulaşım sağlayan ve yıkılma tehlikesi bulunan köprünün yenilenmesi için harekete geçildi.

        Alınan kararın ardından Karasu Çayı'ndaki köprüye yıkım ekipleri sevk edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde yenilecek köprünün kısa zamanda yeniden hizmete açılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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