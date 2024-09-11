Araban'daki Altıntaş Köprüsü yeniden inşa edilecek
Gaziantep'in Araban ilçesinde 50 kadar kırsal mahalleye ulaşım sağlayan Altıntaş Köprüsü yenilenecek.
Gaziantep'in Araban ilçesinde 50 kadar kırsal mahalleye ulaşım sağlayan Altıntaş Köprüsü yenilenecek.
Araban ve Yavuzeli ilçelerinde 50'ye yakın kırsal mahalleye ulaşım sağlayan ve yıkılma tehlikesi bulunan köprünün yenilenmesi için harekete geçildi.
Alınan kararın ardından Karasu Çayı'ndaki köprüye yıkım ekipleri sevk edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde yenilecek köprünün kısa zamanda yeniden hizmete açılması hedefleniyor.
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