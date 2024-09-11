Şahinbey'de üniversite öğrencilerine maddi destek verilecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerine verilecek destekler için başvuruların başladığını bildirdi.

Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminde 7 bin, ikinci döneminde ise 8 bin TL öğrencilere dağıtılacağını ifade etti.

Öğrencilere seslenen Tahmazoğlu, "Biz Şahinbey'iz uygulamasıyla yönergeleri takip ederek başvurularınızı yapabilirsiniz. Hayırlı olsun, güle güle harcayın." değerlendirmesinde bulundu.

Tahmazoğlu, ayrıca başarıyı teşvik etmek amacıyla ilk bine giren öğrencilere 30 bin, ilk 5 bine girenlere 25 bin, ilk 10 bine girenlere 21 bin, ilk 20 bine girenlere 19 bin, ilk 30 bine girenlere ise 17 bin liralık destek vereceklerini kaydetti.