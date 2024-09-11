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        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı

        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:03
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        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı
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        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde M.A.A'nın yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeleri ikametinde sakladığını tespit etti.

        Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 59 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirdi.

        Ele geçirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

        Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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