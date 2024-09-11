Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü. Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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