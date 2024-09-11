Gaziantep'te havaya rastgele ateş eden kişi kendini yaraladı
Gaziantep'te bir kişi, havaya av tüfeği ile rastgele ateş ettiği sırada kendini yaraladı.
Gaziantep'te bir kişi, havaya av tüfeği ile rastgele ateş ettiği sırada kendini yaraladı.
Karataş Mahallesi Cerenler Sitesi'nde Mehmet Yıldız (49), ikamet içerisinden rastgele havaya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yıldız'ın av tüfeği ile kendisini omzundan yaraladığını belirledi.
Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı.
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