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        Gaziantep'te havaya rastgele ateş eden kişi kendini yaraladı

        Gaziantep'te bir kişi, havaya av tüfeği ile rastgele ateş ettiği sırada kendini yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 22:47 Güncelleme: 11.09.2024 - 23:01
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        Gaziantep'te havaya rastgele ateş eden kişi kendini yaraladı
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        Gaziantep'te bir kişi, havaya av tüfeği ile rastgele ateş ettiği sırada kendini yaraladı.

        Karataş Mahallesi Cerenler Sitesi'nde Mehmet Yıldız (49), ikamet içerisinden rastgele havaya ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Yıldız'ın av tüfeği ile kendisini omzundan yaraladığını belirledi.

        Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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