Gaziantep'te havaya rastgele ateş eden kişi kendini yaraladı Gaziantep'te bir kişi, havaya av tüfeği ile rastgele ateş ettiği sırada kendini yaraladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.09.2024 - 22:47 Güncelleme: 11.09.2024 - 23:01 facebook

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