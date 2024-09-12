Gaziantep'te sahte alkol operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te sahte alkol imal ettiği öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te sahte alkol imal ettiği öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte alkol imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 536 şişe sahte dökme alkol, 96 litre sahte dökme alkol, 70 litre etil alkol, alkol şişeleri, 17 kilo 5 gram nargile tütünü, 28 paket puro ile tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan operasyon görüntülerinde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda çok miktarda alkol ele geçirilmesi, gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.
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