Gaziantep'te sahte alkol operasyonu kapsamında 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte alkol imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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