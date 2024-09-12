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        Gaziantep'te göğsüne yorgun mermi isabet eden genç öldü

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri kenarında oturduğu sırada göğsüne yorgun mermi isabet eden 20 yaşındaki kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 23:14 Güncelleme: 12.09.2024 - 23:14
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        Gaziantep'te göğsüne yorgun mermi isabet eden genç öldü
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        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri kenarında oturduğu sırada göğsüne yorgun mermi isabet eden 20 yaşındaki kişi öldü.

        Yurtbağı Mahallesi'nde Fırat Nehri kenarında bulunan mesire alanında oturan Mehmet Caymaz'ın (20) göğsüne yorgun mermi isabet etti.

        Caymaz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç, kurtarılamadı.

        Mehmet Caymaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Olayla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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