Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Ligde çıktığı 2 karşılaşmada bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, 3 puanla 13. sırada yer alıyor.
Ligin 3. haftasındaki Galatasaray maçı ertelenen, 4. haftayı da bay geçiren Gaziantep FK, rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yapacağı antrenmanın ardından Sivas'a hareket edecek.
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