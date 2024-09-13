Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:59 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Ligde çıktığı 2 karşılaşmada bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, 3 puanla 13. sırada yer alıyor.

        Ligin 3. haftasındaki Galatasaray maçı ertelenen, 4. haftayı da bay geçiren Gaziantep FK, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yapacağı antrenmanın ardından Sivas'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Eski eşi Fulya'yı katletmişti! Akıl sağlığı belli oldu!
        Eski eşi Fulya'yı katletmişti! Akıl sağlığı belli oldu!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali lansman...
        Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Gaziantep Kültür Yolu Festivali lansman...
        Gaziantep'te göğsüne yorgun mermi isabet eden genç öldü
        Gaziantep'te göğsüne yorgun mermi isabet eden genç öldü
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımı yapıldı
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımı yapıldı
        Gaziantep Şehir Hastanesinde iyi huylu prostat büyümesi "ThuLEP" yöntemiyle...
        Gaziantep Şehir Hastanesinde iyi huylu prostat büyümesi "ThuLEP" yöntemiyle...
        Depremde hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Depremde hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor