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        Gaziantep'te yatak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te yatak fabrikasında çıkan ve 3 işyerinin etkilendiği yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:35
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        Gaziantep'te yatak fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'te yatak fabrikasında çıkan ve 3 işyerinin etkilendiği yangın söndürüldü.

        Gaziantep Havalimanı yolundaki Oğuzeli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yatak fabrikasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki mobilya ve çuval fabrikasına da sıçrayan yangın, 15 itfaiye aracı ve 35 personelin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 2 işçiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

        Yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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