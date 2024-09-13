Gaziantep'te beton mikseriyle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde beton mikseriyle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde beton mikseriyle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
B.Ö. idaresindeki 27 ASE 041 plakalı beton mikseri, Nurdağı-Gaziantep karayolu Gençobası mevkisinde O.K idaresindeki 27 AVA 981 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile M.K ve C.K sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan M.K ile C.K'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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