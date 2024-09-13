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        Araban'daki depremzedeler konteyner kentte kışlık kurutmalıklarını hazırlıyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde depremzede kadınlar, kışa hazırlık için kurutmalık ve salça yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:18 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:22
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        Araban'daki depremzedeler konteyner kentte kışlık kurutmalıklarını hazırlıyor
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde depremzede kadınlar, kışa hazırlık için kurutmalık ve salça yapmaya başladı.

        İlçe merkezinde 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra inşa edilen konteyner kentte yaşamlarını sürdüren kadınlar, kışın vazgeçilmez lezzetlerinden patlıcan, biber gibi sebzeleri kurutmak için evin çevresine astı.

        Kuruyan sebzeleri kış için hazırlayan kadınlar, ayrıca biber ve domates salçası yapmak için de hazırlıklarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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