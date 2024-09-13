Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu.

Kentteki temasları kapsamında parti teşkilatı ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, daha sonra Oğuzeli Belediyesini ziyaret ederek, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Seçimde verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Erbakan, ahlaklı ve milli görüş belediyeciliğiyle Oğuzeli'ni layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

Milli görüş belediyeciliğinin adalet ve hizmet temelli olduğunu anlatan Erbakan, "Hangi dinden, mezhepten veya ırktan olursa olsun tüm vatandaşlarımıza adil bir şekilde hizmet götürmenin gayretindeyiz. 1989 ve 1994 yıllarından milletimiz çok iyi biliyor. O dönemlerde şehirlerde akla önce çöp, çamur ve çukur geliyordu. İstanbul'da dahi musluktan su akmıyordu. Şu anda çöp, çamur, çukur diye bir sorun kalmadı, şehirlerimizin çehresi değişti. Bunda milli görüşün etkisi büyük." dedi.