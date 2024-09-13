Gaziantep FK, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kiraladı

Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, milli forvet Halil Dervişoğlu transferi konusunda Galatasaray ve oyuncunun kendisiyle sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Halil Dervişoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

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