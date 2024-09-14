Gaziantep merkezli hırsızlık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Gaziantep ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.