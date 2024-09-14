Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde, kasten adam öldürme suçundan 14 yıl 2 ay ve hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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