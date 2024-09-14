Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı.

Tarihi Gaziantep Kalesi'nden başlayıp Balıklı Parkı'nda sona eren kortej yürüyüşü ile başlayan program, Harikalar Diyarı'ndaki konuşmalarla devam etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmada, festivallerin insanları her anlamda birleştiren etkinlikler olduğunu söyledi.

Bölgenin kadim bir kültüre sahip olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:

"Kapınızı çalan olduğunda, sofraya geldiğinde, diline, kimliğine yaşına bakmadan sofraya buyur edersiniz. Sofra her zaman birleştirir. Sofra her zaman iyileştirir. İşte Gaziantep'in ve bu toprakların en önemli özelliği soframızdakinin diline, kimliğine ve aidiyetine bakmadan sofraya oturturuz. Çünkü aynı geçmişe sahibiz, aynı dereceye sahip bir milletiz. Bizim en önemli kültürel miraslarımız kıyamete kadar bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi diri tutma anlayışıdır. Yemeğimiz ne olursa olsun o sofrada bir olma, beraber olma iradesi kıyamete kadar kalıcı olan irademizdir. Bunu da hep beraber koruyacağız. İşte bu festivaller de bu birliğimizi, beraberliğimizi, ülkemizin kültürel miraslarını koruma adına çok önemlidir."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kentin tarih, kültür ve gastronomi anlamında Türkiye'nin en önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kentte bulunan her değerin tanıtılması gerektiğini belirten Çeber, şöyle devam etti:

"106 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Şu anda Büyükşehir Belediyemizle Valilik ekiplerimizin beraber üzerinde çalıştığı 70 coğrafi işaret ürünü adayımız var ve bu 106 ürünün 2 tanesi de Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretli. Gaziantep Kültür Yolu Festivali'ne çok uydu. Bu şehirde hangi festivali yapsanız kaldırır."