Gaziantep'te babasını öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı babasını öldüren zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı babasını öldüren zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de Mavikent Mahallesi'nde Efe T. ile babası Nuri T. arasında yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası zanlı babasını silahla yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nuri T, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekipler tarafından yakalanan Efe T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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