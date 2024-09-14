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        Gaziantep'te babasını öldüren zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı babasını öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:52 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:52
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        Gaziantep'te babasını öldüren zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı babasını öldüren zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül'de Mavikent Mahallesi'nde Efe T. ile babası Nuri T. arasında yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası zanlı babasını silahla yaralayarak kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nuri T, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ekipler tarafından yakalanan Efe T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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