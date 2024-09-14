Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Meray Ay seçildi

Kırmızıtaş ise Ay'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Kazananın Gaziantep olduğunu belirten Ay, "Bu cemiyetin ilk kadın başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. GGC medya sektörünün amirali olmaya devam edecek. Bu cemiyet sonsuza dek bu kentin sesi olacak." dedi.

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