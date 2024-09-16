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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:32
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 120 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ile 12 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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