Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 120 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, 19 uyuşturucu hap ile 12 bin lira ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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