Araban'da sanat ve meslek eğitim kursları binasının inşaatı sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Araban ilçesinde faaliyet gösterecek olan sanat ve meslek eğitim kurslarının yer alacağı binanın inşaatı devam ediyor.

İlçe merkezinde Turgut Özal Mahallesinde 24 Haziran'da temeli atılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) binasının inşaatı sürüyor.

Gençler ve kadınlar, GASMEK'in faaliyete başlamasıyla çeşitli kurslardan hem sanat hem de meslek öğrenerek geleceklerine yön verecekler.