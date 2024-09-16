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        DMEDD üyelerinden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret

        Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:07 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:31
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        DMEDD üyelerinden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ziyaret
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        Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir dizi program kapsamında kente gelen ve Şahin'i ziyaret eden DMEDD üyeleri, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, şehrin dünyada tanınırlığı için büyükelçi eşleriyle gönül elçisi olarak iş birliği yapabileceklerini belirterek, şunları aktardı:

        "Elçilik makamları ailece temsil edilen makamlar. Büyükelçilerimiz yoğun olduğunda arkayı birilerinin toplaması gerekiyor. Gittiğiniz ülkelerde oranın kültür, sanat, sosyal hayatı gibi birçok alanda o kurumun altyapısı anlamında güçlü destek verilmesi gerekiyor. Parlamentoda görev aldığım alanlarda büyükelçilerimizin eşleriyle çalışma fırsatım oldu. Dışişleri Bakanlığı çok kurumsal çalışıyor. Cumhuriyetimizin en önemli kurumsal altyapısı bu bakanlığın bünyesinde. En akıllı insanlarımızı alıyor bakanlık. Zorlu sınavlardan geçerek bakanlıkta görev alıyorlar. Kadın-erkek eşitliğine inanan ve bunu uygulayan bir bakanlık ve bu çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bizim en değerli beşeri sermayemiz, gücümüzsünüz."

        Derneğin kurulmasının iyi bir fikir olduğunu aktaran ve çalışmaları takdirle takip ettiğini vurgulayan Şahin, "Sizler akıl, kalite, vizyon, kapasite, dünyanın vicdanı ve aklısınız. Bizim kültür ve gönül elçimizsiniz. Ne kadar insanı buraya getirirsek dünya barışı için en büyük katkıyı sağlamış olacağız. Buranın ne kadar güvenli, kültür ve sanat şehri olduğunu dünyaya iyi anlatmamız gerek. Bu konuda sizlere gerçekten ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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