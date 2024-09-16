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        Araban meclis üyesi Çalışkan, MHP'ye katıldı

        Gaziantep'in Araban ilçesinde meclis üyesi Haci Çalışkan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek MHP'ye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:47
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        Araban meclis üyesi Çalışkan, MHP'ye katıldı
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde meclis üyesi Haci Çalışkan, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek MHP'ye katıldı.

        Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in makamında tören düzenlenen törende, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Çalışkan'a partisinin rozetini taktı.

        Törene TBMM İdari Amiri olan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Sofuoğlu ile diğer partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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