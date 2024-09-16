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        Evlenen engelli çiftin ev eşyası hediyesi

        Şahinbey Belediyesi, evlenen engelli çiftin tüm ev eşyalarını karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:20 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:20
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        Evlenen engelli çiftin ev eşyası hediyesi
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        Şahinbey Belediyesi, evlenen engelli çiftin tüm ev eşyalarını karşıladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin nikah salonunda düzenlenen törende bedensel engelli Rahime ile işitme engelli Savaş Temir'in nikahını kıydı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, evlilik kurumunun önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bizim toplumumuzun çekirdek yapısı aile, ne kadar güçlü olursa, toplumda o kadar güçlü olur. Biz Şahinbey Belediyesi olarak çiftleri evlenmeye teşvik ediyoruz. Evliliklerde de bilinçli evliliği teşvik etmeye çalışıyoruz. 15 yıldır açmış olduğumuz evlilik okulumuzda evlilik öncesi nişanlı gençlerimize evlilikle ilgili bilgiler veriyoruz. Maddi durumu kötü olan çiftlerimize beyaz eşya gibi ev eşyaları hediye ediyoruz. Biz herkese her anlamda destek olmaya hazırız."

        Evlenen çift ise Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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