Depremzede öğrenciler "Benim Hikayem Projesi" ile kamerayla tanıştı

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü işbirliği ve desteğiyle yürütülen "Benim Hikayem Projesi" kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki öğrenciler kamerayla tanıştı.

Dernek başkanı Aytekin Polatel, İslahiye İlçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu'nda öğrencilere kameramanlığın önemi, kameranın teknik özellikleri ve röportaj tekniklerini anlattı.

Polatel'den teorik bilgi alan öğrenciler, sınıf içerisinde deneme çekimleri yaptı.

2017'den itibaren her yıl yapılan projeyle bu yıl da deprem bölgesinde okuyan çocukların, vizörün büyülü dünyasıyla tanıştırılması hedefleniyor.

Dernek üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gezen Sinema" tırı etkinliğinde ise Demokrasi Meydanı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

"8 yılda yaklaşık 50 bin çocuğa ulaştık. Bu yıl ilk durağımız Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Pınarbaşı Ortaokulu. Buradaki çocuklara üçüncü mekanik gözü anlatmaya çalıştık. Onlar kendi iki gözlerini biliyor ama üçüncü gözle ilgili fikirleri yoktu. O gözle neler görülür, o gözün bakımı, çalışması ve dinlenmesi gibi özellikleri anlatmaya çalıştık."

Projenin her yıl, belirlenen 10 ilde, köy okulunda okuyan 9-14 yaş arası çocukları kamerayla tanıştırma projesi olduğunu ifade eden Polatel, şunları kaydetti:

Çocukların meraklı olduğunu ifade eden Polatel, depremden etkilenen 11 ildeki çocukları ziyaret edip kamerayı anlatacaklarını sözlerine ekledi.

6'ncı sınıf öğrencilerinden Semih Buğra Yener ise kamerayı ilk defa kullandığını belirterek, "Böyle bir deneyimi ilk defa yaşadım. Kameradan, birilerine yakından bakmak güzeldi." diye konuştu.

Öğrencilerden Samet Dönmez ise kamerayı öğrenmeye çalıştığını ve kamerayla çekim yapmanın eğlenceli olduğunu kaydetti.