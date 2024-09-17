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        Güneydoğu Anadolu'dan 8 ayda 2,2 milyar dolarlık hububat ihracatı

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), yılın 8 ayında 2,2 milyar dolarlık hububat ihraç etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:31
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        Güneydoğu Anadolu'dan 8 ayda 2,2 milyar dolarlık hububat ihracatı
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        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), yılın 8 ayında 2,2 milyar dolarlık hububat ihraç etti.

        GAİB'den yapılan açıklamaya göre, hububat ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4'lük artışla 2,2 milyar dolara ulaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu'nun hububat alanında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan bölgesi olma özelliğini koruduğunu belirtti.

        Küresel gıda fiyatlarındaki gerilemenin özellikle buğday unu ve ayçiçek yağının ihracat fiyatlarında baskı yarattığı bir dönemde sektörel ürün çeşitliliğinin sağladığı rekabet avantajıyla ihracat gelirlerini artırdıklarını dile getiren Kadooğlu şunları aktardı:

        "Buğday unu ve ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünleri, sabit beslenme gereksinimi oldukları için buradaki fiyat çekilmelerini sürekli düşünmemek lazım. Bazı aylarda satış fiyatları düşebilir ama bu alanlarda faaliyet gösteren ihracatçılar güçlü bir mali altyapıya sahiptir. Bu ürünlerin ihracatında kullanılan ham madde de büyük oranda ithal girdi olduğu için firmaların gelir gider tabloları dengelidir. Sektör geneli olarak baktığımızda bu yıl bölgemizde fark yaratan unsurların, tatlı bisküvi, gofret ve çikolata gibi satış fiyatı yüksek ürünler olduğunu görüyoruz. Hububat sektörünün Türkiye genelindeki ihracat birim fiyatları yüzde 0,4 düşerken, biz ortalama birim fiyatlarda yüzde 10,9 artışla ülke ortalamasından pozitif yönde ayrıştığımız için memnunuz."

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