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        Gaziantep'te iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:54
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        Gaziantep'te iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        TAG Otoyolu'nun kuzey gişeleri çıkışında Ramazan G. (30) idaresindeki 03 VR 067 plakalı tır ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DDU 54 plakalı tır çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ramazan G, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kapanan TAG Otoyolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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