Gaziantep'te iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TAG Otoyolu'nun kuzey gişeleri çıkışında Ramazan G. (30) idaresindeki 03 VR 067 plakalı tır ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DDU 54 plakalı tır çarpıştı.

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