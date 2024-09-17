Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adnan Polat’ın (57) kullandığı motosiklet, Yeşilyurt Mahallesi’nde H.İ.B. (34) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

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