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        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:44
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        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

        Adnan Polat’ın (57) kullandığı motosiklet, Yeşilyurt Mahallesi’nde H.İ.B. (34) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü H.İ.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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