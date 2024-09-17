Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bedensel engelli kadın gittiği giyim kursuyla hayata tutundu

        Gaziantepli bedensel engelli 49 yaşındaki Ayşe Pehlivan, dikim yapmayı öğrendiği giyim kursu sayesinde engellilere örnek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te bedensel engelli kadın gittiği giyim kursuyla hayata tutundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantepli bedensel engelli 49 yaşındaki Ayşe Pehlivan, dikim yapmayı öğrendiği giyim kursu sayesinde engellilere örnek oldu.

        Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 yaşındayken yüksek ateşten dolayı geçirdiği havale sonrası ayak sinirlerinin hasar oluşan bedensel engelli kalan 49 yaşındaki Pehlivan, boş vaktini değerlendirmek için giyim kursuna başladı.

        Pehlivan, Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Selçuklu Gençlik Merkezi'nde başladığı kursta eğitmenlerin desteğiyle kısa sürede dikim yapmayı öğrendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayşe Pehlivan, kurs katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

        Kursta güzel vakit geçirdiğini aktaran Pehlivan, şunları söyledi:

        “5 yaşından havale geçirdiğimden dolayı engelli kalmışım. İki çocuğum var. Birisi öğretmenliği kazandı ama atama bekliyor. Oğlum da şu anda askerlik yapıyor. Evde tek kaldığımdan dolayı canım sıkılıyordu. Belediyemizin böyle bir tesiste kurs açtığını öğrenince bu kursa geldim.Bu kursta dikim yapmayı öğrendim. Belediyemize böyle bir tesis açtığı için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

        Pehlivan, engelinden dolayı imkanlarının kısıtlı olduğunu ve bu kursun kendisi için avantaj olduğunu aktardı.

        Kursa katıldıktan sonra hayatının değiştiğini ve güzel vakit geçirdiğini söyleyen Pehlivan, şöyle konuştu:

        “Engelli olduğumdan dolayı her yere gidemiyordum. Belediyemizin açtığı bu kurs benim için çok büyük bir avantaj oldu. Çok mutluyum. Burada engelli olduğumu unutuyorum. Engelli kardeşlerim bu tür kurslara katılsınlar. Evde sürekli oturuyordum ve sıkılıyordum. Ama kursa geldikten sonra yeni arkadaşlar edindim. Böyle bir ortamda olduğum için çok mutluyum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kireç yüklü TIR'a çarpan TIR'ın şoförü yaralandı
        Kireç yüklü TIR'a çarpan TIR'ın şoförü yaralandı
        Gaziantep'te jandarma ekipleri "şok huzur güven uygulaması" gerçekleştirdi
        Gaziantep'te jandarma ekipleri "şok huzur güven uygulaması" gerçekleştirdi