Gaziantep'te bedensel engelli kadın gittiği giyim kursuyla hayata tutundu

Gaziantepli bedensel engelli 49 yaşındaki Ayşe Pehlivan, dikim yapmayı öğrendiği giyim kursu sayesinde engellilere örnek oldu.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 yaşındayken yüksek ateşten dolayı geçirdiği havale sonrası ayak sinirlerinin hasar oluşan bedensel engelli kalan 49 yaşındaki Pehlivan, boş vaktini değerlendirmek için giyim kursuna başladı.

Pehlivan, Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Selçuklu Gençlik Merkezi'nde başladığı kursta eğitmenlerin desteğiyle kısa sürede dikim yapmayı öğrendi.

“5 yaşından havale geçirdiğimden dolayı engelli kalmışım. İki çocuğum var. Birisi öğretmenliği kazandı ama atama bekliyor. Oğlum da şu anda askerlik yapıyor. Evde tek kaldığımdan dolayı canım sıkılıyordu. Belediyemizin böyle bir tesiste kurs açtığını öğrenince bu kursa geldim.Bu kursta dikim yapmayı öğrendim. Belediyemize böyle bir tesis açtığı için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Pehlivan, engelinden dolayı imkanlarının kısıtlı olduğunu ve bu kursun kendisi için avantaj olduğunu aktardı.

Kursa katıldıktan sonra hayatının değiştiğini ve güzel vakit geçirdiğini söyleyen Pehlivan, şöyle konuştu:

“Engelli olduğumdan dolayı her yere gidemiyordum. Belediyemizin açtığı bu kurs benim için çok büyük bir avantaj oldu. Çok mutluyum. Burada engelli olduğumu unutuyorum. Engelli kardeşlerim bu tür kurslara katılsınlar. Evde sürekli oturuyordum ve sıkılıyordum. Ama kursa geldikten sonra yeni arkadaşlar edindim. Böyle bir ortamda olduğum için çok mutluyum."