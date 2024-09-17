Gaziantep'te tüfekle yaralanan kişi hastanede öldü

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralanan Hindioğlu, sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hindioğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Merkez Şahinbey ilçesi Öğretmenevler Mahallesi Göksel Sokak'ta Hüseyin Hindioğlu'na, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

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