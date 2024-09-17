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        Gaziantep'te tüfekle yaralanan kişi hastanede öldü

        Gaziantep'te pompalı tüfekle yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 22:09 Güncelleme: 17.09.2024 - 22:09
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        Gaziantep'te tüfekle yaralanan kişi hastanede öldü
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        Gaziantep'te pompalı tüfekle yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Merkez Şahinbey ilçesi Öğretmenevler Mahallesi Göksel Sokak'ta Hüseyin Hindioğlu'na, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

        Yaralanan Hindioğlu, sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hindioğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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