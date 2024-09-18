Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        H.K. (45) ile eniştesi A.K. arasında Narlıtepe Mahallesi'nde tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla H.K. ve M.K'yi yaraladı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olay sonrası kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı

        Benzer Haberler

        İş yerinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
        İş yerinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
        Gaziantep'te tüfekle yaralanan kişi hastanede öldü
        Gaziantep'te tüfekle yaralanan kişi hastanede öldü
        Gaziantep'te bedensel engelli kadın gittiği giyim kursuyla hayata tutundu
        Gaziantep'te bedensel engelli kadın gittiği giyim kursuyla hayata tutundu
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        GastroAntep Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti