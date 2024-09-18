Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
H.K. (45) ile eniştesi A.K. arasında Narlıtepe Mahallesi'nde tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla H.K. ve M.K'yi yaraladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, olay sonrası kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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