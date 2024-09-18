Gaziantep'te tır lastiği içerisinde ve evde 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan tırda yapılan aramada, stepne içerisinde 40 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun devamında belirlenen eve düzenlenen baskında ise 83 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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