GÜNCELLEME - Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla görüntülenen 12 şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada sokak ortasında uzun namlulu silahlarla bazı şüphelilerinin görüntülerinin yer alması üzerine 26 Eylül'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli ile bu kişilerle bağlantılı 5 zanlı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Şüphelilerin daha önce örgütlü şekilde 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri belirlendi.

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