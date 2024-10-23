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        Gaziantep'te 5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı

        Gaziantep'te yurt içi ve yurt dışından 86 bilim insanının katıldığı "5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:57
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        Gaziantep'te 5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı
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        Gaziantep'te yurt içi ve yurt dışından 86 bilim insanının katıldığı "5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı" gerçekleştirildi.

        Hasan Kalyoncu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 ülkeden bilim insanlarının katıldığı konferansta, İslami finans ve ekonomi konuları ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, ekonomi ve finans alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti.

        Üniversitede bilimsel etkinlikler yapmaya devam edeceklerini aktaran Dereli, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, ekonomi ve finans alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetkin insan gücünü yetiştirmek amacıyla bu alandaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimize devam ediyor ve büyük bir özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, İslami finans ve ekonomi alanındaki bilimsel yaklaşımları benimsediklerini belirtti.

        Konferans kapsamında düzenlenen İslami Finans Çalıştayı'nda katılımcılara dijital ekonomi, likidite yönetimi, sukuk yapılandırma ve fiyatlandırma konularında bilgi verildi.

        Akademik ve sektörel panellerde ise "Katılım Sigortacılığının Makroekonomik Etkileri, "İslam İktisadı Perspektifiyle Davranışsal İktisat", "Sürdürülebilir Kalkınma İçin İslam Ekonomisi", "İslami Hükümlere Göre Günümüz Türkiye'sinde Vergi Adaleti Sorunu", "Dijital Uygulamaların Muhasebe Meslek Mensuplarının İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi" ve "Türkiye’deki Geleneksel ve Katılım Bankacılığının Çalışma Yöntemleri Arasındaki Farklar" gibi konular ele alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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