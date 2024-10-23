Gaziantep'te 5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı

Gaziantep'te yurt içi ve yurt dışından 86 bilim insanının katıldığı "5. Uluslararası İslami Finans ve Ekonomi Konferansı" gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 5 ülkeden bilim insanlarının katıldığı konferansta, İslami finans ve ekonomi konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, ekonomi ve finans alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti.

Üniversitede bilimsel etkinlikler yapmaya devam edeceklerini aktaran Dereli, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, ekonomi ve finans alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetkin insan gücünü yetiştirmek amacıyla bu alandaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimize devam ediyor ve büyük bir özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.