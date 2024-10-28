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        Gaziantep'te iş insanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 4 gözaltı

        Gaziantep'te iş insanı Mehmet Pamuk'un uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:32
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        Gaziantep'te iş insanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 4 gözaltı
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        Gaziantep'te iş insanı Mehmet Pamuk'un uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Pamuk'un, dün merkez Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi'nde kendisine ait otelin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

        Gaziantep Valiliği'nin soruşturmaya ilişkin açıklamasında, silahlı saldırıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

        Tabancayla ateş eden zanlının daha önce söz konusu otelin yanında bulunan barda çalıştığı ve yakın zamanda işten ayrıldığı bilgisine ulaşıldığı hatırlatılan açıklamada, "Olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyle olayın azmettiricisi olan bar sahibi ve işletmecisi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Silahlı saldırı gerçekleştirilen Mehmet Pamuk, Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeleri arasında bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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