Gaziantep'te iş insanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 4 gözaltı

Gaziantep'te iş insanı Mehmet Pamuk'un uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Pamuk'un, dün merkez Şehitkamil ilçesi Karagöz Caddesi'nde kendisine ait otelin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep Valiliği'nin soruşturmaya ilişkin açıklamasında, silahlı saldırıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.