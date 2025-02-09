Gaziantep'te bıçaklı kavgada gencin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

Dün Atatürk Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ile Eyüp Arıcı (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ekiplerin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada 2 av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Atatürk Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda Eyüp Arıcı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmada 5 şüpheliyi yakaladı.

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