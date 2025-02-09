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        Gaziantep'te bıçaklı kavgada gencin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada bir gencin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 22:04 Güncelleme: 09.02.2025 - 22:04
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        Gaziantep'te bıçaklı kavgada gencin öldürülmesine ilişkin 5 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada bir gencin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Atatürk Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda Eyüp Arıcı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmada 5 şüpheliyi yakaladı.

        Ekiplerin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada 2 av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Dün Atatürk Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ile Eyüp Arıcı (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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