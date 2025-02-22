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        Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının üretimi tamamlandı

        ÖMER FARUK SALMAN - Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi için Gaziantep'te dokunan halıların üretimi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:21 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:21
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        Şam'daki Emevi Camisi'nin halılarının üretimi tamamlandı
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        ÖMER FARUK SALMAN - Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camisi için Gaziantep'te dokunan halıların üretimi tamamlandı.

        Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesi sonrası bakım onarım çalışması başlatılan tarihi Emevi Camisi'nin halılarını yenilemek için harekete geçen Gaziantepli halıcılar, gerekli izinlerin ardından kolları sıvadı.

        Geleneksel motiflerin kullanıldığı halılar hazırlık aşamasıyla yaklaşık 2 ayda üretildi.

        - Hazırlanan ilk halılar camiye serildi

        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, sürecin Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde başladığını söyledi.

        Halıların üretiminde kentteki halıcıların büyük emeği olduğunu belirten Kaplan, halıların bir fabrikada üretildiğini ifade etti.

        Hazır olan ilk halıların bir süre önce Şam'a gönderildiğini ve camiye serildiğini anlatan Kaplan, üretimin tamamlandığını ve diğer halıları ise bugün tırla Şam'a göndereceklerini dile getirdi.

        - "Şam'a yakışır bir halı yapmamız lazımdı ve yaptık"

        Emevi Camisi'nin halılarını değiştirmenin kendilerini gururlandırdığını belirten Kaplan, şöyle devam etti:

        "Şam'a yakışır bir halı yapmamız lazımdı. Buraya normal halı olmaz, buraya özel bir yünden, özel motiflerden bir halı yapmamız lazımdı ve yaptık. Toplam 5 bin 500 metrekare halı ürettik, bir o kadar da altının keçesi var. Halılarımız ramazandan önce serilmiş olacak ve özel yünden ürettiğimiz bu halı uzun yıllar orada kalacak. Bu yünün özelliği bozulmaz, kokmaz ve yanmaz."

        Kaplan, halıların serilmesinin ardından bir heyet ile Şam'a gideceklerini ve ilk teravih namazını Emevi Camisi'nde kılacaklarını sözlerine ekledi.

        - Emevi Camisi

        Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi, 715 yılında Emevi Halifesi Velid tarafından inşa ettirildi.

        Dini ve kültürel bir merkez olarak önemini koruyan cami, tarih boyunca pek çok kez onarımdan geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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