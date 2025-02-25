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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 00:24 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:24
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        GÜNCELLEME - Gaziantep'te silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Güneykent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. tabanca, D.Ş. ve S.M. bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.A. müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

        Kaçan şüpheli M.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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