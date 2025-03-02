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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın evinde ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:36
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın evinde ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 29 puanı bulunuyor.

        Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlik alan Güneydoğu ekibi, rakibini yenip üst sıralara çıkmak istiyor.

        - İç sahada en az gol yiyen takım

        Ligin geride kalan bölümünde taraftarı önünde 12 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        Bu müsabakalarda kalesinde 6 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

        Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda 15 kez rakip ağları havalandırdı.

        - 3 stoper kart sınırında

        Gaziantep FK'de bu maç öncesi savunmadaki 3 isim, kart ceza sınırında bulunuyor.

        Semih Güler, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ, bu maçta kart görmeleri halinde ligin 27. haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında görev alamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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