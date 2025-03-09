Gaziantep'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Operasyonda A.K ve K.K izinsiz kazı yaparken yakalandı. Alanda yapılan aramada, dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.

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