Gaziantep'te 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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