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        Gaziantep'te 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 01:44 Güncelleme: 14.03.2025 - 01:44
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        Gaziantep'te 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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