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        Gaziantep FK vites yükseltti

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 1-0 Gaziantep FK, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:15
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        Gaziantep FK vites yükseltti
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'u 1-0 Gaziantep FK, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

        Ligin 19. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı, Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 evinde Galatasaray'a ise 1-0 yenilerek kötü bir gidişat çizdi.

        Bu karşılaşmanın ardından evinde Net Global Sivasspor'u 2-1 yenerek moral bulan kırmızı-siyahlı ekip, diğer hafta deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilerek istikrarsız görüntü çizmeye devam etti.

        Ligin 26. haftasında taraftarı önünde ikas Eyüpspor'u 3-1, 27. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gaziantep ekibi, dün evinde Bellona Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

        Ligde topladığı 38 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 36 kez sarstı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

        - Evinde en az gol yiyen takım

        İç saha performansıyla göz dolduran Gaziantep FK, ligin sahasında en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekiyor.

        Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 14 karşılaşmada rakiplerine sadece 7 gol sevinci yaşatan kırmızı-siyahlı ekip, 19 kez rakip fileleri havalandırdı.

        - Okereke gol sayısını 8'e yükseltti

        Kayserispor karşısında Gaziantep ekibinin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

        Ligde son 3 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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