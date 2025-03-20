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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Konyaspor karşısında takımına güveniyor:

        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, ramazan ayında çıktıkları 3 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını ve TÜMOSAN Konyaspor maçından da galip geleceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:41 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:58
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        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Konyaspor karşısında takımına güveniyor:
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        Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, ramazan ayında çıktıkları 3 maçtan galibiyetle ayrıldıklarını ve TÜMOSAN Konyaspor maçından da galip geleceklerini söyledi.

        Yılmaz, Gaziantep FK ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, takım için maddi ve manevi her şeyi yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

        Taraftarın desteğini yanlarında hissetmenin güzel olduğunu kaydeden Yılmaz, "Takım için son günlerde 'Konferans Ligi'ne göz kırpıyor.' deniliyor. İnanmak lazım ama hedefimizi yüksek tutup, olmadığı zaman üzülmemek için biz mütevazı bir takımız, gücümüzü biliyoruz. Gücümüz doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Ramazan ayının takıma bereketli geldiğini dile getiren Yılmaz, "Ramazanın bereketi takımımıza çok hayırlı geldi. Ramazanda 3 maça çıktık, 3'ünden de galibiyetle ayrıldık. Dördüncü galibiyetimizi de Konya'da alacağız inşallah." diye konuştu.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sporun Gaziantep'e yakışan bir sektör olduğunu, spor kulüplerinin şehrin kimliği ve hemşehrilik bilincinin en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

        Şehrin sporla bütünleşmesini istediğini belirten Çeber, şöyle konuştu:

        "Gittiğim maçlarda tıklım tıklım tribünler istiyorum. Herkesin aileleriyle gelip izlediği dolu tribünler olsun. Furkan Galatasaray'a 45 metreden gol attığında, 2 hafta önce Beşiktaş maçında o çalımlarıyla golü attığında nasıl evlerimizde birbirimize sarıldıysak bütün şehrin bunu iliklerine kadar hissetmesini istiyorum."

        Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur da spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini söyledi.

        Programa, kulüp yöneticileri ve antrenörler de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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