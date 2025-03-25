Gaziantep merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden alışveriş yapan vatandaşı sahte ödeme linkleriyle dolandıranlara karşı çalışma yürüttü.
Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da 8 adrese düzenlenen operasyonda, 6 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 6 sim kart, 11 banka kartı ele geçiren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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