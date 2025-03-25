Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:34 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya üzerinden alışveriş yapan vatandaşı sahte ödeme linkleriyle dolandıranlara karşı çalışma yürüttü.

        Gaziantep merkezli Adana, Uşak, Karabük ve Şanlıurfa'da 8 adrese düzenlenen operasyonda, 6 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 6 sim kart, 11 banka kartı ele geçiren ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden 41 zanlı yakalandı
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yabancı yatırımcılarla görüşecek
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        Önce tek kurşunla infaz! Sonra başsağlığı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        "Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim"
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Emekli aylığına haciz uygulanabilir mi
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Gökyüzünde sıra dışı görüntü: Sebebi belli oldu
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Hayat görüşü, cenazesine yansıdı
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde "bahar bereketi" yaşanıyor
        Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde "bahar bereketi" yaşanıyor
        Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Şencay güven tazeledi
        Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Şencay güven tazeledi
        Gaziantep'te husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü
        Gaziantep'te husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep'te nevruz etkinliği düzenlendi
        Gaziantep'te nevruz etkinliği düzenlendi