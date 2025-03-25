Uzmanından Ramazan Bayramı'nda ağız sağlığı için şeker tüketimi uyarısı

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, Ramazan Bayramı'nda fazla tatlı ve şeker tüketiminin ağız sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Sürmelioğlu, AA muhabirine, bayramlarda tatlı ve şeker tüketiminin arttığını, bunun da diş çürükleri açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Şekerli gıdaların ağız içinde asit üretimini artırarak diş minesini aşındırdığını ifade eden Sürmelioğlu, "Özellikle uzun süre ağızda kalan yapışkan şekerler, bakteriler için adeta bir besin kaynağı haline geliyor ve çürük oluşum sürecini hızlandırıyor." dedi.

Bayramda tatlı tüketiminin bırakılmasının zor olabileceğini ancak dikkat edilmesi gerektiğine değinen Sürmelioğlu, tüketim sonrası ağız bakımının yapılması gerektiğini aktardı.

Sürmelioğlu, şeker tüketiminden sonra diş fırçalamanın önemli olduğunu belirten sözlerine ekledi.