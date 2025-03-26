AK Partili Şahin'den Hassa Tüneli açıklaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı süren Hassa Tüneli'nde çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi.

Şahin, yazılı açıklamada, Hassa Tüneli Projesi'nde önemli aşamanın geride kaldığını ve projenin sürecinin sorunsuz devam ettiğini belirtti.

Projenin bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendireceğini aktaran Şahin, "Projede en önemli aşamalardan biri daha tamamlanmış durumda. Bu süreçle ilgili olarak, kredi sözleşmesinin metinsel hazırlığının en geç iki ay içinde tamamlanarak imzalanmasını bekleniliyor. Söz konusu anlaşmanın ardından Hassa Tüneli Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacaktır. Tüm aşamalar eksiksiz ve sorunsuz ilerliyor." ifadesini kullandı.