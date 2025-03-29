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        Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olan Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:11
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        Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olan Gaziantep FK'nin 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Ligin 26. haftasında taraftarı önünde ikas Eyüpspor'u 3-1, 27. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1, 28. haftada evinde Bellona Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep ekibi, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 kaybetti.

        Ligde 38 puan toplayan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 36 kez havalandırırken, aynı sayıda gol yedi.

        - Ndiaye cezalı duruma düştü

        Gaziantep ekibinde sarı kart sınırında bulunan ve Konyaspor karşısında aynı durumu yaşayan Ndiaye, cezası nedeniyle 30. haftada oynanacak Göztepe maçında forma şansı bulamayacak.

        Bu müsabakada sarı kart gören Okereke ise kart sınırına geldi.

        - Deplasmanda yüzü gülmüyor

        Deplasman karnesi kötü olan kırmızı-siyahlılar, ligde çıktığı 13 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından 3'er puana ulaşabildi.

        Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa deplasmanlarından beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, diğer 9 maçında mağlup olurken, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı ve kalesinde 29 gol gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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